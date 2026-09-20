Палатка Играем вместе "Динозавры" 81х90х81см, в сумке арт.GFA-DINO01-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детские палатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 180 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527469
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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Детские палатки
Дополнительно
складная, с сумкой
Материал
металл/пластик/текстиль
Размер в собранном виде
81х90х81 см
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, г.
600
Описание товара Палатка Играем вместе "Динозавры" 81х90х81см, в сумке арт.GFA-DINO01-R
Детские палатки и домики всегда привлекают малышей. И домик от бренда Играем вместе Динозавры GFA-DINO01-R не оставит малыша равнодушным. Красочный дизайн. Легко раскладывать-складывать. Рекомендовано детям от 3-х лет.
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Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Детские палатки
Дополнительно
складная, с сумкой
Материал
металл/пластик/текстиль
Размер в собранном виде
81х90х81 см
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Детские палатки и домики всегда привлекают малышей. И домик от бренда Играем вместе Динозавры GFA-DINO01-R не оставит малыша равнодушным. Красочный дизайн. Легко раскладывать-складывать. Рекомендовано детям от 3-х лет.
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Палатка Играем вместе "Динозавры" 81х90х81см, в сумке арт.GFA-DINO01-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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