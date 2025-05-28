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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый

16 Отзывы
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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 1
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 2
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 3
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 4
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 5
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522302
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
9.1

Описание товара Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый

Регулировка высоты (газлифт). Крестовина белый пластик. Подлокотники белые пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,85 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее, удобное кресло. Нужно было не громоздкое. Все подошло.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
На вид и комфорт, хорошее кресло. собрал за 10минут.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Sabit S.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо , собрал на вид крепкий стул
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Стул классный, хорошо вписался в интерьер детской. Еще бы колеса блокировались, бы бы вообще идеально, т.к первоклассник любит вовремя уроков кататься на стуле.)) Проблема возникла только в том, чтоб ровно вкрутить болты на ручке к спинке, иначе они идут в бок и можно повредить резьбу. Так что СОВЕТУЮ ОЧЕНЬ АККУРАТНО ВКРУЧИВАТЬ БОЛТЫ!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобный стул! заказывала сыну. собрала сама за 15минут. качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное, удобное кресло, легко собирается. Все в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло удобное, ребенок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло за свои деньги. Отлично держит спину. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественное кресло. Быстро собрали
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Дарья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный стул, в сборке простой. Для спины хорошая поддержка. Сиденье удобное
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобное бюджетное кресло с множеством вариантов расцветок.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2023
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный стул, удобный
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2023
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Простенький удобный качественный стул, полностью оправдывает свою стоимость.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее кресло. подросток ростом 170 см оценил
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стул. Выглядит презентабельно). Заказывали для сына первоклассника



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
темно-серый
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка высоты (газлифт). Крестовина белый пластик. Подлокотники белые пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,85 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее, удобное кресло. Нужно было не громоздкое. Все подошло.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
На вид и комфорт, хорошее кресло. собрал за 10минут.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Sabit S.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо , собрал на вид крепкий стул
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Стул классный, хорошо вписался в интерьер детской. Еще бы колеса блокировались, бы бы вообще идеально, т.к первоклассник любит вовремя уроков кататься на стуле.)) Проблема возникла только в том, чтоб ровно вкрутить болты на ручке к спинке, иначе они идут в бок и можно повредить резьбу. Так что СОВЕТУЮ ОЧЕНЬ АККУРАТНО ВКРУЧИВАТЬ БОЛТЫ!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобный стул! заказывала сыну. собрала сама за 15минут. качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное, удобное кресло, легко собирается. Все в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло удобное, ребенок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло за свои деньги. Отлично держит спину. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественное кресло. Быстро собрали
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Дарья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный стул, в сборке простой. Для спины хорошая поддержка. Сиденье удобное
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобное бюджетное кресло с множеством вариантов расцветок.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2023
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный стул, удобный
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2023
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Простенький удобный качественный стул, полностью оправдывает свою стоимость.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее кресло. подросток ростом 170 см оценил
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стул. Выглядит презентабельно). Заказывали для сына первоклассника


Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань крестовина пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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