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Защитное стекло для экрана Digma черный для Xiaomi Redmi 10 2.5D 1шт. (DGG2XR10AA) купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло для экрана Digma черный для Xiaomi Redmi 10 2.5D 1шт. (DGG2XR10AA)

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Защитное стекло для экрана Digma черный для Xiaomi Redmi 10 2.5D 1шт. (DGG2XR10AA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515133
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Xiaomi Redmi 10
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
70

Описание товара Защитное стекло для экрана Digma черный для Xiaomi Redmi 10 2.5D 1шт. (DGG2XR10AA)

Прочное закаленное стекло 2.5D с закругленными краями и черной окантовкой, полностью закрывающее экран смартфона

Отзывы о товаре Защитное стекло для экрана Digma черный для Xiaomi Redmi 10 2.5D 1шт. (DGG2XR10AA)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Xiaomi Redmi 10
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Описание
Прочное закаленное стекло 2.5D с закругленными краями и черной окантовкой, полностью закрывающее экран смартфона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло для экрана Digma черный для Xiaomi Redmi 10 2.5D 1шт. (DGG2XR10AA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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