Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное
Защитное стекло для телефонов Pero разработано специально для пользователей, ценящих надежность и стиль. Эта модель предназначена для экрана и идеально совместима с Apple iPhone 13 mini, обеспечивая идеальную подгонку и защиту без компромиссов. С размером 5.4 дюйма, защитное стекло от бренда Pero практически незаметно, сохраняя оригинальное качество отображения экрана. Прочный материал гарантирует высший уровень защиты от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Устанавливается стекло просто и быстро, обеспечивая полное прилегание без пузырей воздуха. Это идеальное решение для тех, кто хочет сохранить дисплей своего устройства в первозданном виде, не теряя при этом чувствительности сенсора и яркости экрана. Выберите защитное стекло Pero и наслаждайтесь спокойствием с каждой минутой использования вашего телефона.
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