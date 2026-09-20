Кухонный набор Совтехстром "Столовый" 52 предмета арт.У526 /10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 400 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушечная посуда, кухонные принадлежности, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х10
Вес, кг.
1
Описание товара Кухонный набор Совтехстром "Столовый" 52 предмета арт.У526 /10
Детская игрушечная посуда сделана из безопасного пластика Поэтому из нее с уверенностью можно есть. Посуда может быть использована на свежем воздухе для пикника или для ролевых игр с куклами и воображаемыми друзьями. Посуда выполнена в ярких цветах, что несомненно порадует ребенка и поднимет ему настроение. Набор рассчитан на четыре персоны и прекрасно сочетается с другими кухонными наборами. Внимание! Цветовое исполнение предметов может отличаться от представленного на фото без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушечная посуда, кухонные принадлежности, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Детская игрушечная посуда сделана из безопасного пластика Поэтому из нее с уверенностью можно есть. Посуда может быть использована на свежем воздухе для пикника или для ролевых игр с куклами и воображаемыми друзьями. Посуда выполнена в ярких цветах, что несомненно порадует ребенка и поднимет ему настроение. Набор рассчитан на четыре персоны и прекрасно сочетается с другими кухонными наборами. Внимание! Цветовое исполнение предметов может отличаться от представленного на фото без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Кухонный набор Совтехстром "Столовый" 52 предмета арт.У526 /10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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