Игровой набор Кудесники "Чиполлино" арт.СИ-492 /10
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511061
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х14
Вес, г.
300
Описание товара Игровой набор Кудесники "Чиполлино" арт.СИ-492 /10
Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.
Игровой набор Кудесники "Чиполлино" арт.СИ-492 /10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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