Top.Mail.Ru
Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024054 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024054

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024054
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 509245
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
23

Описание товара Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024054

Защитное стекло Full screen – полностью закрывает экран вашего смартфона и надежно защищает его от повреждений. Это самый современный и технологичный способ сохранить экран вашего устройства в первозданном виде. Стекло очень легко наклеивается на экран смартфона после чего устройством можно пользоваться без ограничений (стекло не ухудшает тактильных ощущений от пользования сенсорным экраном и не уменьшает его яркость). Защитные стекла Red Line произведены из высококачественных материалов на ультрасовременных фабриках под постоянным контролем качества. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024054




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защитное стекло Full screen – полностью закрывает экран вашего смартфона и надежно защищает его от повреждений. Это самый современный и технологичный способ сохранить экран вашего устройства в первозданном виде. Стекло очень легко наклеивается на экран смартфона после чего устройством можно пользоваться без ограничений (стекло не ухудшает тактильных ощущений от пользования сенсорным экраном и не уменьшает его яркость). Защитные стекла Red Line произведены из высококачественных материалов на ультрасовременных фабриках под постоянным контролем качества. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024054 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...