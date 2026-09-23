Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50
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Характеристики
Описание товара Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO - это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Изготовленные с применением современных технологий, они обеспечивают высокий уровень защиты от царапин и повреждений, благодаря своему твердому покрытию с твердостью 6. Толщина защитного материала составляет всего 0.2 мм, что позволяет сохранить чувствительность сенсора и обеспечивает комфортное использование без потери качества изображения. Продукция BoraSCO производится в Китае и отличается превосходным соотношением цены и качества. Защитные стекла и пленки этого бренда легко устанавливаются на экран, плотно прилегают и не оставляют пузырей. Это позволит надолго сохранить безупречный вид вашего устройства при активной эксплуатации. Выбирая BoraSCO, вы выбираете надежную защиту вашего смартфона!
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