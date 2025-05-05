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Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226

18 Отзывы
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Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 1
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 2
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 3
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 4
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 5
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 6
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 7
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
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  • Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 2
  • Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 3
  • Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 4
  • Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 5
  • Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 6
  • Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 7
  • Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 520 руб.  2 811 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 502590
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
1100
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х17
Вес, кг.
1.5

Описание товара Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226

Воздуходувка садовая электрическая DEKO DKBL1100 отлично подходит для уборки на садовых участках. Совмещает в себе функцию обдува и всасывания. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора(входит в комплект). Напряжение: 220-240 В, Частота: 50-60 Гц, Мощность: 1100 Вт, Скорость холостого хода: 13000 об/мин, Производительность: 2,3 м3/мин



Теги товара: мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
Мощности хватает для продувки компьютера. Немного заедает курок, при отключении фиксации.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
василий С.

Достоинства:


Комментарий:
очень мощная , почистил компьютер
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дует как надо, хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги аппарат отличный!брал для родувки ПК,с этой задачей справляется,как пылесос не использовал
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дует нормально для своих габаритов и цены.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Дует, и дует хорошо. Сдувает листья и пыль, раздувает угли. Не адская мощь бензиновой дуйки, но для большинства задач вполне норм.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
Размер сопла 3-4 см, для дома что-то лёгкое из под куста выдуть можно но не более.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Чудо-машинка! Дует превосходно! В руках -- как детская игрушка, а струя -- вполне взрослая. Пыль из электрощитов выбивает, как из бабушкиного ковра. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Круглова Мария

Достоинства:


Комментарий:
Гениальная штука! Для такой малышки справляется на отлично! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактная! И были прям сомнения что "может". Но мощность в 1100 ватт решает всё! Дует как чёкнутая! Одним словом листву отлично "метет", со своей задачей справляется Единственное что, на мой взгляд, не нужна ей функция регулировки оборотов - не вижу задач когда обороты нужны меньше - лишняя деталь Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся в быту, довольны.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Очень выручает при ремонте.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Норм аппарат, мощи вдоволь. Берите - не пожалеете, точно говорю!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Намного мощнее аккумуляторной.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Нужно было брать сразу с насадками!
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная, мощная вещь! Хорошее приобретение, стоит своей цены. Удивил родню на пикнике
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую эту воздуходувку для очистки от пыли компьютера. С этой задачей справляется хорошо. Есть возможность менять силу выдува, во время работы нет посторонних запахов.



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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
1100
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка садовая электрическая DEKO DKBL1100 отлично подходит для уборки на садовых участках. Совмещает в себе функцию обдува и всасывания. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора(входит в комплект). Напряжение: 220-240 В, Частота: 50-60 Гц, Мощность: 1100 Вт, Скорость холостого хода: 13000 об/мин, Производительность: 2,3 м3/мин


Теги товара: мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
Мощности хватает для продувки компьютера. Немного заедает курок, при отключении фиксации.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
василий С.

Достоинства:


Комментарий:
очень мощная , почистил компьютер
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дует как надо, хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги аппарат отличный!брал для родувки ПК,с этой задачей справляется,как пылесос не использовал
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дует нормально для своих габаритов и цены.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Дует, и дует хорошо. Сдувает листья и пыль, раздувает угли. Не адская мощь бензиновой дуйки, но для большинства задач вполне норм.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
Размер сопла 3-4 см, для дома что-то лёгкое из под куста выдуть можно но не более.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Чудо-машинка! Дует превосходно! В руках -- как детская игрушка, а струя -- вполне взрослая. Пыль из электрощитов выбивает, как из бабушкиного ковра. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Круглова Мария

Достоинства:


Комментарий:
Гениальная штука! Для такой малышки справляется на отлично! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактная! И были прям сомнения что "может". Но мощность в 1100 ватт решает всё! Дует как чёкнутая! Одним словом листву отлично "метет", со своей задачей справляется Единственное что, на мой взгляд, не нужна ей функция регулировки оборотов - не вижу задач когда обороты нужны меньше - лишняя деталь Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся в быту, довольны.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Очень выручает при ремонте.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Норм аппарат, мощи вдоволь. Берите - не пожалеете, точно говорю!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Намного мощнее аккумуляторной.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Нужно было брать сразу с насадками!
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная, мощная вещь! Хорошее приобретение, стоит своей цены. Удивил родню на пикнике
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую эту воздуходувку для очистки от пыли компьютера. С этой задачей справляется хорошо. Есть возможность менять силу выдува, во время работы нет посторонних запахов.


Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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