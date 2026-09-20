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David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка

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David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 1
David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 2
David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 3
David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 4
David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 5
David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 6
David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 7
David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
ONE LOVE
Жанр
House, Trance
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 1
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 2
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 3
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 4
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 5
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 6
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 7
  • David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500595
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5099968537012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
ONE LOVE
Жанр
House, Trance
Трек-лист
When Love Takes Over (feat. Kelly Rowland), Gettin' Over (feat. Chris Willis), Sexy Bitch (feat. Akon), Memories (feat. Kid Cudi), On The Dancefloor (feat. will.i.am & apl.de.ap), It's The Way You Love Me (feat. Kelly Rowland), Missing You (feat. Novel), Choose (feat. Ne-Yo & Kelly Rowland), David Guetta - How Soon Is Now (feat. Sebastian Ingrosso & Dirty South), Black Eyed Peas - I Gotta Feeling (FMIF Remix), One Love (feat. Estelle), I Wanna Go Crazy (feat. will.i.am), Tocadisco - Sound Of Let
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка

"One Love" - переиздание студийного альбома диджея Дэвида Гетты, изначально выпущенного в 2009 году. Согласно данным издания Billboard альбом был продан тиражом более 1,5 миллиона копий. Релиз представлен на двойном черном виниле. Дэвид Гетта - французский диджей и продюсер. Гетта является одним из самых популярных музыкальных продюсеров, сотрудничает с такими исполнителями и группами как Jessie J, The Black Eyed Peas, Биби Рекса, Рианна, Эйкон, Крис Уиллис, Келли Роуленд, Лил Уэйн, Келис, Мадонна, Кид Кади, Эстель, Pitbull, Ферги, K’naan, will.i.am, LMFAO, Тайо Круз, Flo Rida, apl.de.ap, Snoop Dogg, Sia, Martin Garrix, Lady Gaga и Ники Минаж. 20 октября 2011 года по результатам авторитетного международного рейтинга DJ Magazine Дэвид Гетта стал диджеем номер один. В 2019 году занял 3 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine. Лучший ди-джей по версии DJMAG 2020 году. Этот титул Гетта выиграл 2-ой раз за карьеру.

Отзывы о товаре David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5099968537012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
ONE LOVE
Жанр
House, Trance
Трек-лист
When Love Takes Over (feat. Kelly Rowland), Gettin' Over (feat. Chris Willis), Sexy Bitch (feat. Akon), Memories (feat. Kid Cudi), On The Dancefloor (feat. will.i.am & apl.de.ap), It's The Way You Love Me (feat. Kelly Rowland), Missing You (feat. Novel), Choose (feat. Ne-Yo & Kelly Rowland), David Guetta - How Soon Is Now (feat. Sebastian Ingrosso & Dirty South), Black Eyed Peas - I Gotta Feeling (FMIF Remix), One Love (feat. Estelle), I Wanna Go Crazy (feat. will.i.am), Tocadisco - Sound Of Let
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
"One Love" - переиздание студийного альбома диджея Дэвида Гетты, изначально выпущенного в 2009 году. Согласно данным издания Billboard альбом был продан тиражом более 1,5 миллиона копий. Релиз представлен на двойном черном виниле. Дэвид Гетта - французский диджей и продюсер. Гетта является одним из самых популярных музыкальных продюсеров, сотрудничает с такими исполнителями и группами как Jessie J, The Black Eyed Peas, Биби Рекса, Рианна, Эйкон, Крис Уиллис, Келли Роуленд, Лил Уэйн, Келис, Мадонна, Кид Кади, Эстель, Pitbull, Ферги, K’naan, will.i.am, LMFAO, Тайо Круз, Flo Rida, apl.de.ap, Snoop Dogg, Sia, Martin Garrix, Lady Gaga и Ники Минаж. 20 октября 2011 года по результатам авторитетного международного рейтинга DJ Magazine Дэвид Гетта стал диджеем номер один. В 2019 году занял 3 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine. Лучший ди-джей по версии DJMAG 2020 году. Этот титул Гетта выиграл 2-ой раз за карьеру.
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