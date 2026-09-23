Top.Mail.Ru
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 1
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 2
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 3
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 4
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 5
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 6
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 7
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
прозрачный
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 1
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 2
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 3
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 4
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 5
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 6
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 7
  • Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7&quot;), прозрачный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 100 руб.  1 650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499783
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный
1 100 руб. -33%
1 650 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный

Защищает смартфон от пыли, грязи и мелких повреждений. Оснащен всем необходимыми технологическими отверстиями.

Отзывы о товаре Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает смартфон от пыли, грязи и мелких повреждений. Оснащен всем необходимыми технологическими отверстиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный - по цене 1100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...