Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 100 руб. 1 650 руб.
В наличии
Код товара: 499783
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Загружаем...
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Загружаем...
1 100 руб. -33%
1 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный
Защищает смартфон от пыли, грязи и мелких повреждений. Оснащен всем необходимыми технологическими отверстиями.
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Защищает смартфон от пыли, грязи и мелких повреждений. Оснащен всем необходимыми технологическими отверстиями.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro Max (6.7"), прозрачный - по цене 1100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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