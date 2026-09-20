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Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм)

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Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 1
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 2
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 3
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 4
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 5
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 6
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 7
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 8
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 9
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 10
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 11
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 12
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 13
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 14
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 15
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 16
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 17
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 18
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Количество отделений
1
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 1
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 2
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 3
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 4
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 5
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 6
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 7
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 8
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 9
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 10
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 11
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 12
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 13
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 14
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 15
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 16
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 17
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 18
  • Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499591
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х29х4
Вес, кг.
1.17

Описание товара Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм)

Сумка от Matrix — это практичное решение для хранения и транспортировки ваших вещей. Выполненная из текстиля, она сочетает прочность и лёгкость, чтобы всегда быть под рукой. Одно отделение вмещает всё необходимое, позволяя быстро найти нужное. Идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и простоту в повседневных делах.

Отзывы о товаре Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка от Matrix — это практичное решение для хранения и транспортировки ваших вещей. Выполненная из текстиля, она сочетает прочность и лёгкость, чтобы всегда быть под рукой. Одно отделение вмещает всё необходимое, позволяя быстро найти нужное. Идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и простоту в повседневных делах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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