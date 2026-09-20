Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х29х4
Вес, кг.
1.17
Описание товара Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм)
Сумка от Matrix — это практичное решение для хранения и транспортировки ваших вещей. Выполненная из текстиля, она сочетает прочность и лёгкость, чтобы всегда быть под рукой. Одно отделение вмещает всё необходимое, позволяя быстро найти нужное. Идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и простоту в повседневных делах.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Сумка от Matrix — это практичное решение для хранения и транспортировки ваших вещей. Выполненная из текстиля, она сочетает прочность и лёгкость, чтобы всегда быть под рукой. Одно отделение вмещает всё необходимое, позволяя быстро найти нужное. Идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и простоту в повседневных делах.
Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для инструмента MATRIX 90256 (32 кармана; 460х280х305мм)