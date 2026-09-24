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Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293)

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Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 1
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 2
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 3
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 4
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 5
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 6
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 7
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 8
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 9
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 10
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 11
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 12
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 13
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 14
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 15
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 16
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 17
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 18
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 19
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 20
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 21
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 22
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 23
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 24
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 25
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 26
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 27
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 28
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 29
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 30
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 31
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 32
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 33
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 34
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 35
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 36
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 1
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 2
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 3
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 4
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 5
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 6
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 7
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 8
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 9
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 10
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 11
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 12
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 13
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 14
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 15
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 16
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 17
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 18
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 19
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 20
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 21
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 22
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 23
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 24
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 25
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 26
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 27
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 28
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 29
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 30
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 31
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 32
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 33
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 34
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 35
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 36
  • Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692860
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Загружаем...
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Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293)
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
24.5х50х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х25
Вес, кг.
1.87

Описание товара Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293)

Сумка Denzel 90293 габаритами 500 х 245 х 300 мм с 20 карманами (в том числе съемным органайзером на 10 карманов) и наплечным ремнем, вмещает большое количество инструментов и используется для их хранения и транспортировки. Пригодится монтажнику, сантехнику, мастеру на выезде и автовладельцу.

Преимущества

  • Износостойкость — сумка изготовлена из прочного материала, не рвется и не протирается.
  • Съемный органайзер — можно упорядочить хранение крепежей, мелких деталей и аксессуаров.
  • Комфортная транспортировка — сумку удобно носить не только в руке, но и на плече — ремень с усиленными карабинами выдерживает большой вес.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
24.5х50х30
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Denzel 90293 габаритами 500 х 245 х 300 мм с 20 карманами (в том числе съемным органайзером на 10 карманов) и наплечным ремнем, вмещает большое количество инструментов и используется для их хранения и транспортировки. Пригодится монтажнику, сантехнику, мастеру на выезде и автовладельцу.

Преимущества

  • Износостойкость — сумка изготовлена из прочного материала, не рвется и не протирается.
  • Съемный органайзер — можно упорядочить хранение крепежей, мелких деталей и аксессуаров.
  • Комфортная транспортировка — сумку удобно носить не только в руке, но и на плече — ремень с усиленными карабинами выдерживает большой вес.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - стоимость товара 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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