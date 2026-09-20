Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499413
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Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR — компактная электродуховка с внутренним объемом 38 литров, суммарной мощностью ТЭНов 1500 ватт и функцией конвекции, обеспечивающей равномерное запекание блюд. Ее можно активировать при любой конфигурации включения нагревательных элементов: только верхний, только нижний, сразу оба. С помощью отдельного поворотного переключателя можно устанавливать температуру в диапазоне от 50 до 320 °С, которая будет автоматически поддерживаться на протяжении всего рабочего цикла при помощи термостата. Зафиксировать необходимое время позволяет встроенный таймер, рассчитанный на временной интервал от 0 до 90 минут. Достаточно длинный сетевой шнур и подсветка внутри духовки делают работу с ней удобнее. Максимально полно использовать возможности мини-печи Kraft KF-MO3803KGR позволяют прилагающиеся к ней аксессуары: решетка и два противня (круглый и прямоугольный).
Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR — компактная электродуховка с внутренним объемом 38 литров, суммарной мощностью ТЭНов 1500 ватт и функцией конвекции, обеспечивающей равномерное запекание блюд. Ее можно активировать при любой конфигурации включения нагревательных элементов: только верхний, только нижний, сразу оба. С помощью отдельного поворотного переключателя можно устанавливать температуру в диапазоне от 50 до 320 °С, которая будет автоматически поддерживаться на протяжении всего рабочего цикла при помощи термостата. Зафиксировать необходимое время позволяет встроенный таймер, рассчитанный на временной интервал от 0 до 90 минут. Достаточно длинный сетевой шнур и подсветка внутри духовки делают работу с ней удобнее. Максимально полно использовать возможности мини-печи Kraft KF-MO3803KGR позволяют прилагающиеся к ней аксессуары: решетка и два противня (круглый и прямоугольный).
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