Мини-печь BBK OE3070M Black

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Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327042
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Электрическая печь OE3070M с легкостью сможет заменить обычную духовку. Благодаря довольно компактным размерам и при этом внушительному объему в 30 литров эта печь позволяет приготовить как отдельные блюда, так и птицу целиком (для любителей курочки гриль в комплекте присутствует вертел). Три режима работы внутренних нагревательных элементов, внутренняя подсветка, поддержка основных функций - гриль, жарка, запекание, регулировка нагрева духовки от 100 до 250 градусов, таймер на 60 минут и автоматическое отключение – все это помогает приготовить именно то блюдо, которое придется по душе каждому. В комплекте также имеется поддон для крошек – при приготовлении хрустящих тостов печь всегда останется чистой.
Электрическая печь OE3070M с легкостью сможет заменить обычную духовку. Благодаря довольно компактным размерам и при этом внушительному объему в 30 литров эта печь позволяет приготовить как отдельные блюда, так и птицу целиком (для любителей курочки гриль в комплекте присутствует вертел). Три режима работы внутренних нагревательных элементов, внутренняя подсветка, поддержка основных функций - гриль, жарка, запекание, регулировка нагрева духовки от 100 до 250 градусов, таймер на 60 минут и автоматическое отключение – все это помогает приготовить именно то блюдо, которое придется по душе каждому. В комплекте также имеется поддон для крошек – при приготовлении хрустящих тостов печь всегда останется чистой.
Мини-печь BBK OE3070M Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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