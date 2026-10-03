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Мини-печь Гефест ПГЭ 120 купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Гефест ПГЭ 120

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Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 1
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 2
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 3
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 4
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 5
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 6
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 7
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 8
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 9
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 10
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 11
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 12
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
18
Минимальная температура
50 °C
Максимальная температура
260 °C
Количество конфорок
2
Мощность духовки
1000
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 1
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 2
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 3
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 4
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 5
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 6
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 7
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 8
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 9
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 10
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 11
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 12
  • Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 208612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мини-печь Гефест ПГЭ 120
10 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гефест
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
18
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
50 °C
Максимальная температура
260 °C
Количество конфорок
2
Управление
механическое
Мощность духовки
1000
Мощность гриля
800
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х48х38
Вес, кг.
19.8

Описание товара Мини-печь Гефест ПГЭ 120

Электропечь GEFEST ПГЭ 120 выполнена в компактном белом корпусе с двумя газовыми конфорками и духовкой объеммо 18 л. Эмалированное покрытие корпуса устойчиво к высоким температурам. Для удобства работы с газовыми горелками можно зафиксировать положение «Малое пламя». Фигурная решетка на панели защищает от контакта с дном посуды, предотвращая царапание поверхности. Когда конфорки не нужны, можно накрыть их крышкой, используя поверхность в качестве стола. Внутри GEFEST ПГЭ 120 эффективно сохраняет тепло благодаря двойному стеклу дверцы. Встроенный гриль позволяет удачно готовить мясные, рыбные блюда, запекать овощи. Справа от дверцы располагаются три поворотные ручки, две из которых используются для работы с конфорками, а одна из них ? для настройки температуры и режима.

Отзывы о товаре Мини-печь Гефест ПГЭ 120




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Гефест
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
18
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
50 °C
Максимальная температура
260 °C
Количество конфорок
2
Управление
механическое
Мощность духовки
1000
Развернуть
Мощность гриля
800
Страна производитель
Беларусь
Описание
Электропечь GEFEST ПГЭ 120 выполнена в компактном белом корпусе с двумя газовыми конфорками и духовкой объеммо 18 л. Эмалированное покрытие корпуса устойчиво к высоким температурам. Для удобства работы с газовыми горелками можно зафиксировать положение «Малое пламя». Фигурная решетка на панели защищает от контакта с дном посуды, предотвращая царапание поверхности. Когда конфорки не нужны, можно накрыть их крышкой, используя поверхность в качестве стола. Внутри GEFEST ПГЭ 120 эффективно сохраняет тепло благодаря двойному стеклу дверцы. Встроенный гриль позволяет удачно готовить мясные, рыбные блюда, запекать овощи. Справа от дверцы располагаются три поворотные ручки, две из которых используются для работы с конфорками, а одна из них ? для настройки температуры и режима.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - стоимость товара 10250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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