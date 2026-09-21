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Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
28
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703601
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
28
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
сенсорное
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
да
Мощность духовки
1600
Мощность гриля
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х45х38
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный

Мини-печь Hyundai MIO-HY096 объемом 28 л поддерживает режим гриля с конвекцией. Он обеспечивает равномерное запекание и формирование хрустящей корочки. Предусмотрена возможность регулировки температурных значений в пределах от 40 до 250 °C. Контролировать течение кулинарного процесса позволяет мощная подсветка. Управление функционалом мини-печи Hyundai MIO-HY096 осуществляется через сенсорную панель управления. Дисплей транслирует установленные параметры. Рассчитанный на 180 минут таймер приостанавливает работу модели в обозначенный временной интервал. Звуковой сигнал информирует о готовности пищи. Крошки поступают в предусмотренный конструкцией поддон.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
28
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
сенсорное
Управление со смартфона
Нет
Развернуть
Дисплей
да
Мощность духовки
1600
Мощность гриля
800
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 объемом 28 л поддерживает режим гриля с конвекцией. Он обеспечивает равномерное запекание и формирование хрустящей корочки. Предусмотрена возможность регулировки температурных значений в пределах от 40 до 250 °C. Контролировать течение кулинарного процесса позволяет мощная подсветка. Управление функционалом мини-печи Hyundai MIO-HY096 осуществляется через сенсорную панель управления. Дисплей транслирует установленные параметры. Рассчитанный на 180 минут таймер приостанавливает работу модели в обозначенный временной интервал. Звуковой сигнал информирует о готовности пищи. Крошки поступают в предусмотренный конструкцией поддон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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