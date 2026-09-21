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Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 16
Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
30
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1500
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 16
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703576
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
30
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Мощность духовки
1500
Размеры в упаковке, см
55х38х37
Вес, кг.
11.7

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный

Hyundai MIO-HY074 – это мини-печь с интуитивным управлением и варьируемыми условиями готовки. Устройство может готовить с использованием нижнего или верхнего жара, а также обоих сразу для равномерной термической обработки с двух сторон. Температура настраивается в диапазоне от 100 до 250 градусов. Каждому из параметров соответствует отдельный механический круговой переключатель на лицевой панели, третий переключатель отвечает за настройку таймера (крайнее значение – 120 минут). Когда печь работает, переключатели не нагреваются. Для того, чтобы понять, готова ли печь Hyundai MIO-HY074 к работе, в неё интегрирован световой индикатор. Печь быстро прогревается до рабочей температуры благодаря мощности 1500 Ватт. Внутренний объём прибора составляет 30 литров, чего вполне достаточно для приготовления крупных блюд, рассчитанных на несколько человек. Дверца изготовлена из жаропрочного прозрачного стекла, а изнутри мини-печь подсвечена лампами. Это сделано для того, чтобы следить за состоянием еды во время готовки. Стекло удерживает жар и не выпускает его наружу. Звуковой индикатор уведомляет о завершении работы. В комплекте с данной моделью поставляется эмалированный прямоугольный противень со специальным эргономичным ухватом, решётка-гриль, а также поддон для сбора крошек и масла. Эти аксессуары помогут выбрать подходящий вариант приготовления для каждого кулинарного шедевра. Стабильность конструкции обеспечивают ножки с нескользящей опорой. В комплект входит инструкция на русском языке.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
30
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Развернуть
Мощность духовки
1500
Описание
Hyundai MIO-HY074 – это мини-печь с интуитивным управлением и варьируемыми условиями готовки. Устройство может готовить с использованием нижнего или верхнего жара, а также обоих сразу для равномерной термической обработки с двух сторон. Температура настраивается в диапазоне от 100 до 250 градусов. Каждому из параметров соответствует отдельный механический круговой переключатель на лицевой панели, третий переключатель отвечает за настройку таймера (крайнее значение – 120 минут). Когда печь работает, переключатели не нагреваются. Для того, чтобы понять, готова ли печь Hyundai MIO-HY074 к работе, в неё интегрирован световой индикатор. Печь быстро прогревается до рабочей температуры благодаря мощности 1500 Ватт. Внутренний объём прибора составляет 30 литров, чего вполне достаточно для приготовления крупных блюд, рассчитанных на несколько человек. Дверца изготовлена из жаропрочного прозрачного стекла, а изнутри мини-печь подсвечена лампами. Это сделано для того, чтобы следить за состоянием еды во время готовки. Стекло удерживает жар и не выпускает его наружу. Звуковой индикатор уведомляет о завершении работы. В комплекте с данной моделью поставляется эмалированный прямоугольный противень со специальным эргономичным ухватом, решётка-гриль, а также поддон для сбора крошек и масла. Эти аксессуары помогут выбрать подходящий вариант приготовления для каждого кулинарного шедевра. Стабильность конструкции обеспечивают ножки с нескользящей опорой. В комплект входит инструкция на русском языке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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