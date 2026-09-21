Top.Mail.Ru
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Объем
23
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703575
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Индикаторы
включения, завершения работы
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла, таймер на автоотключение
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, двойное стекло, термоизолированный корпус, подсветка, 12 режимов работы, звуковая индикация
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Конвекция
да
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Мощность
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х41х37
Вес, кг.
11.7

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный

Hyundai MIO-HY080 – это миниатюрная и функциональная замена громоздкой духовке, занимающей значительную часть кухни. Иногда в условиях ограниченного пространства места под полноценный духовой шкаф найти не получается. В таком случае можно использовать данную модель. Она запечёт с аппетитной корочкой даже пиццу, потому что максимальная рабочая температура Hyundai MIO-HY080 достигает 250 градусов – идеальный вариант для тонкого теста. Благодаря скромной потребляемой мощности 1500 Ватт прибор не тратит слишком много энергии, но не теряет в функциональности. Hyundai MIO-HY080 поддерживает различные режимы термической обработки. Еду можно нагревать сверху, снизу, с обоих направлений, с конвекцией и без неё – то есть точно так, как этого требует любой выбранный рецепт. Температура также поддаётся ручной регулировки. Для всех перечисленных параметров есть три отдельных круговых переключателя из алюминия, который не греется во время тепловой обработки в печи. Так что комбинировать их работу под разные условия интуитивно понятно и легко даже человеку без опыта в кулинарии. Внутренний объём устройства составляет 23 литра – его вполне хватит даже для приготовления большой порции пищи. Также данная модель оснащена удобной индикацией готовности к работе, а её корпус почти не нагревается, так что об него практически невозможно случайно обжечься. В дверцу мини-печи интегрировано прозрачное стекло, а внутрь – освещение. Всё это сделано для того, чтобы видеть блюда и следить за их степенью готовности, но не выпускать жар наружу.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Индикаторы
включения, завершения работы
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла, таймер на автоотключение
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, двойное стекло, термоизолированный корпус, подсветка, 12 режимов работы, звуковая индикация
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Развернуть
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Конвекция
да
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Мощность
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai MIO-HY080 – это миниатюрная и функциональная замена громоздкой духовке, занимающей значительную часть кухни. Иногда в условиях ограниченного пространства места под полноценный духовой шкаф найти не получается. В таком случае можно использовать данную модель. Она запечёт с аппетитной корочкой даже пиццу, потому что максимальная рабочая температура Hyundai MIO-HY080 достигает 250 градусов – идеальный вариант для тонкого теста. Благодаря скромной потребляемой мощности 1500 Ватт прибор не тратит слишком много энергии, но не теряет в функциональности. Hyundai MIO-HY080 поддерживает различные режимы термической обработки. Еду можно нагревать сверху, снизу, с обоих направлений, с конвекцией и без неё – то есть точно так, как этого требует любой выбранный рецепт. Температура также поддаётся ручной регулировки. Для всех перечисленных параметров есть три отдельных круговых переключателя из алюминия, который не греется во время тепловой обработки в печи. Так что комбинировать их работу под разные условия интуитивно понятно и легко даже человеку без опыта в кулинарии. Внутренний объём устройства составляет 23 литра – его вполне хватит даже для приготовления большой порции пищи. Также данная модель оснащена удобной индикацией готовности к работе, а её корпус почти не нагревается, так что об него практически невозможно случайно обжечься. В дверцу мини-печи интегрировано прозрачное стекло, а внутрь – освещение. Всё это сделано для того, чтобы видеть блюда и следить за их степенью готовности, но не выпускать жар наружу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...