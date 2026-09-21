Мини-печь Hyundai MIO-HY097 35л. 1600Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
да
Объем
35 л
Максимальная температура
230 °C
Конвекция
да
Мощность
1600 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минипечи
Внутреннее покрытие
эмаль
Длина сетевого шнура
0.9
Индикаторы
включения, температуры, времени, режимов работы, окончания работы
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла, дисплей
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
таймер, подсветка, 8 автоматических программ, звуковая индикация, автоотключение
Вертел
да
Объем
35 л
Максимальная температура
230 °C
Конвекция
да
Управление
сенсорное
Мощность
1600 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х41х38
Вес, кг.
7.5
Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY097 35л. 1600Вт черный
Жарьте рыбу и стейки на решетке-гриль, запекайте птицу, готовьте ароматные пироги, равномерно размораживайте и разогревайте продукты в электрической мини-печи Hyundai MIO-HY097. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность электрической духовки с вертелом, гриля и тостера. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1600 Вт. Объем печи – 35 л. В ней можно зажарить крупную курицу, сделать мясо в фольге или пиццу.
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Бренд
Тип товара
Минипечи
Внутреннее покрытие
эмаль
Длина сетевого шнура
0.9
Индикаторы
включения, температуры, времени, режимов работы, окончания работы
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла, дисплей
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
таймер, подсветка, 8 автоматических программ, звуковая индикация, автоотключение
Вертел
да
Объем
35 л
Максимальная температура
230 °C
Развернуть
Конвекция
да
Управление
сенсорное
Мощность
1600 Вт
Страна производитель
Китай
Жарьте рыбу и стейки на решетке-гриль, запекайте птицу, готовьте ароматные пироги, равномерно размораживайте и разогревайте продукты в электрической мини-печи Hyundai MIO-HY097. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность электрической духовки с вертелом, гриля и тостера. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1600 Вт. Объем печи – 35 л. В ней можно зажарить крупную курицу, сделать мясо в фольге или пиццу.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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