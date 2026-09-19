Top.Mail.Ru
Мини-печь Гефест ПГ-100 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мини-печь Гефест ПГ-100

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мини-печь Гефест ПГ-100 - фото 1
Мини-печь Гефест ПГ-100 - фото 2
Мини-печь Гефест ПГ-100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
  • Мини-печь Гефест ПГ-100 - фото 1
  • Мини-печь Гефест ПГ-100 - фото 2
  • Мини-печь Гефест ПГ-100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379998
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гефест
Тип товара
Минипечи
Размеры в упаковке, см
61х48х38
Вес, кг.
18.3

Описание товара Мини-печь Гефест ПГ-100

Настольная газовая плита ГЕФЕСТ 100 – лучший выбор для работы от баллонного газа. Она отличается небольшим весом и размерами. На рабочем столе расположены 2 конфорки среднего размера и мощностью – 1700 Вт. Они защищены прочной стальной решеткой. Также имеется откидная крышка стола. Газовая плита ГЕФЕСТ 100 отличается от большинства настольных моделей наличием духового шкафа. Дверца духовки – откидная. Поворотные выключатели – механические, вынесены на переднюю панель сбоку.

Отзывы о товаре Мини-печь Гефест ПГ-100




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Гефест
Тип товара
Минипечи
Описание
Настольная газовая плита ГЕФЕСТ 100 – лучший выбор для работы от баллонного газа. Она отличается небольшим весом и размерами. На рабочем столе расположены 2 конфорки среднего размера и мощностью – 1700 Вт. Они защищены прочной стальной решеткой. Также имеется откидная крышка стола. Газовая плита ГЕФЕСТ 100 отличается от большинства настольных моделей наличием духового шкафа. Дверца духовки – откидная. Поворотные выключатели – механические, вынесены на переднюю панель сбоку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Гефест ПГ-100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...