Описание товара Мини-печь Smeg COF01WHEU белый

Мини-печь с паром Smeg COF01WHEU — это элегантное и функциональное устройство, произведенное в Италии. Модель отличается утонченным дизайном, который воплощает в себе стремление к простоте и элегантности. Это устройство, которое не только справляется со своими прямыми обязанностями, но и добавляет изысканный штрих в интерьер вашей кухни. Белый цвет устройства универсален и эстетичен, а также гармонично впишется в любое пространство. Управление осуществляется при помощи электромеханического управления, что обесМини-печивает простоту и удобство использования. На LCD-дисплее вы можете просмотреть и установить параметры приготовления, что делает процесс приготовления блюд еще более комфортным и удобным. Эта модель оснащена системой подачи пара, которая работает при помощи емкости объемом 0.8 литров. Это позволяет достичь идеального баланса между влажностью и температурой, что важно для приготовления многих видов блюд. Регулируемый термостат позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 40 до 230 градусов, что дает возможность выбирать оптимальный режим для каждого продукта. Количество программ приготовления составляет 10, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для каждого блюда. Среди функций приготовления можно выделить гриль, конвекцию, конвекцию с паром, нижний нагрев с конвекцией, приготовление пиццы и другие. Также есть функция подогрева готовых блюд, что позволяет сохранить блюда теплыми до момента подачи. Функция аэрогриля поможет приготовить изысканное мясо или рыбу, благодаря теплому воздухом, который обдувает продукты со всех сторон. Из-за этого их можно не переворачивать и не переживать, что блюда не прожарятся или не пропекутся. Рабочая камера Мини-печи эмалированная, что обесМини-печивает легкость ухода и долговечность. Дверца открывается горизонтально, что удобно при использовании. Полное открытие дверцы облегчает доступ к рабочей камере, что упрощает процесс приготовления и очистки. Максимальная потребляемая мощность составляет 1.8 кВт, что делает эту модель энергоэффективной. В оборудование входят 1 перфорированный противень из нержавеющей стали, 1 решетка для гриля и 1 эмалированный противень. Это позволяет готовить различные блюда одновременно, экономя время и энергию. Вес брутто составляет 26.2 кг, что делает устройство достаточно компактным и удобным для установки на кухне.