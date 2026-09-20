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Мышь A4Tech Bloody W60 Max красный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody W60 Max красный

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Мышь A4Tech Bloody W60 Max красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499023
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
400

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W60 Max красный

Игровая мышь обеспечивает множество преимуществ в игровом процессе. Мышь оснащена сенсором, который наделен чувствительностью в 10000 dpi. Сенсор обладает ускорением 35G. Такие характеристики мыши в сочетании с прорезиненным колесом прокрутки гарантируют точность и управляемость, особенно в играх. Колесо прокрутки отличается долговечностью.



Теги товара: A4Tech Bloody

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь обеспечивает множество преимуществ в игровом процессе. Мышь оснащена сенсором, который наделен чувствительностью в 10000 dpi. Сенсор обладает ускорением 35G. Такие характеристики мыши в сочетании с прорезиненным колесом прокрутки гарантируют точность и управляемость, особенно в играх. Колесо прокрутки отличается долговечностью.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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