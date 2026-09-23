Стекло для камеры BoraSCO Camera Hybrid Glass для Samsung Galaxy A22/ M22
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%190 руб. 540 руб.
В наличии
Код товара: 498597
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190 руб. -65%
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy M22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
30
Описание товара Стекло для камеры BoraSCO Camera Hybrid Glass для Samsung Galaxy A22/ M22
Гибридное стекло HYBRID GLASS предназанчено для защиты камер Samsung Galaxy A22/ M22 от царапин, толщина 0,2 мм, наличие слоя Antishok, олеофобное покрытие.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy M22
Страна производитель
Китай
Гибридное стекло HYBRID GLASS предназанчено для защиты камер Samsung Galaxy A22/ M22 от царапин, толщина 0,2 мм, наличие слоя Antishok, олеофобное покрытие.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Стекло для камеры BoraSCO Camera Hybrid Glass для Samsung Galaxy A22/ M22 - стоимость товара 190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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