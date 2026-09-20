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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый

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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 1
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 2
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 3
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 4
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 5
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 6
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 7
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 1
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 2
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 3
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 4
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 5
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 6
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 7
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
10 690 руб.  11 610 руб. 
Начислим 642 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый
10 690 руб. -8%
11 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
7.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежность на 700%, протестирован на 500 000 циклов включения, что в 7 раз превышает европейские стандарты.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
7.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежность на 700%, протестирован на 500 000 циклов включения, что в 7 раз превышает европейские стандарты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


Смеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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