Кухонная машина Vitek VT-1433
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
4 л
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495371
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для теста, насадка для смешивания, насадка для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х25
Вес, кг.
6.6
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1433
Кухонный комбайн Vitek VT-1433Мощность: 900 вт Объем чаши: 4 л Венчик для взбивания: 1 Длина сетевого шнура: 100 Защитная крышка на чашу Кнопка отсоединения насадокКоличество насадок: 3 Крюки для замешивания теста: 1Материал корпуса: пластик Материал чаши: нержавеющая сталь Прорезиненная ручка Число скоростей: 6
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Теги товара: без мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
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Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для теста, насадка для смешивания, насадка для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Кухонный комбайн Vitek VT-1433Мощность: 900 вт Объем чаши: 4 л Венчик для взбивания: 1 Длина сетевого шнура: 100 Защитная крышка на чашу Кнопка отсоединения насадокКоличество насадок: 3 Крюки для замешивания теста: 1Материал корпуса: пластик Материал чаши: нержавеющая сталь Прорезиненная ручка Число скоростей: 6
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Теги товара: без мясорубки
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Теги товара: без мясорубки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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