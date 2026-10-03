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Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1)

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Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 1
Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 2
Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 3
Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 4
Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 1
  • Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 2
  • Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 3
  • Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 4
  • Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494531
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
150

Описание товара Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1)

Apacer AS722 1TB — внешний SSD-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов. Благодаря небольшому весу и компактным размерам его можно брать с собой в различные поездки, чтобы важные документы и интересные фильмы всегда были под рукой. Корпус выполнен из легко и прочного алюминия, который хорошо отводит тепло, поэтому накопитель не перегревается при работе под интенсивной нагрузкой. Для подключения к компьютеру или ноутбуку используется порт USB Type C. Это значит, что скорость записи и чтения данных будет особенно высокой, и вы можете быстро обмениваться большими объемами информации или воспроизводить видео в формате 4K напрямую с твердотельного накопителя.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Тайвань
Описание
Apacer AS722 1TB — внешний SSD-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов. Благодаря небольшому весу и компактным размерам его можно брать с собой в различные поездки, чтобы важные документы и интересные фильмы всегда были под рукой. Корпус выполнен из легко и прочного алюминия, который хорошо отводит тепло, поэтому накопитель не перегревается при работе под интенсивной нагрузкой. Для подключения к компьютеру или ноутбуку используется порт USB Type C. Это значит, что скорость записи и чтения данных будет особенно высокой, и вы можете быстро обмениваться большими объемами информации или воспроизводить видео в формате 4K напрямую с твердотельного накопителя.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Отзывы


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