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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue

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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 6
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 7
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 8
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 5
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 6
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 7
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 8
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717910
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
1 Тб
Цвет
голубой
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue

**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch Blue STKY1000402** Внешний жёсткий диск One Touch от компании Seagate — это надёжное и удобное устройство для хранения данных. Он оснащён USB 3.2 Gen1 Type-A портом, который обеспечивает быструю передачу информации. Основные характеристики: * Объём памяти: 1 ТБ. * Форм-фактор: 2,5 дюйма. * Цвет: синий. Жёсткий диск имеет компактный размер и стильный дизайн, что делает его удобным для использования дома или в офисе. Благодаря большой ёмкости вы сможете хранить большое количество файлов, фотографий, видео и других данных. Если вам нужен надёжный и удобный способ хранения информации, то внешний жёсткий диск Seagate One Touch — отличный выбор.



Теги товара: 1 Тб, hdd, ssd 1 тб, seagate 1 тб

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000402) Blue




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
1 Тб
Цвет
голубой
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Описание
**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch Blue STKY1000402** Внешний жёсткий диск One Touch от компании Seagate — это надёжное и удобное устройство для хранения данных. Он оснащён USB 3.2 Gen1 Type-A портом, который обеспечивает быструю передачу информации. Основные характеристики: * Объём памяти: 1 ТБ. * Форм-фактор: 2,5 дюйма. * Цвет: синий. Жёсткий диск имеет компактный размер и стильный дизайн, что делает его удобным для использования дома или в офисе. Благодаря большой ёмкости вы сможете хранить большое количество файлов, фотографий, видео и других данных. Если вам нужен надёжный и удобный способ хранения информации, то внешний жёсткий диск Seagate One Touch — отличный выбор.


Теги товара: 1 Тб, hdd, ssd 1 тб, seagate 1 тб
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Отзывы


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