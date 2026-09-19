Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
PoE-повторитель MikroTik GPeR представляет собой компактное приспособление, которое позволяет увеличить расстояние Ethernet-кабеля вплоть до 210 м. Такое устройство актуально для использования в многоквартирных домах, обладающих множеством секций и этажей, в высотных зданиях, где могут иметь место проблемы использования чрезмерно длинных кабелей Ethernet. Повторитель сигнала поддерживает сквозную передачу электроэнергии по стандарту PoE. Скорость передачи по кабелю Ethernet соответствует 1000 Мбит/с. Между повторителями GPeR допустимая длина кабеля Ethernet категории 6 может составлять 210 м. А длина между источником питания (маршрутизатором) и повторителем GPeR достигает 100 м: при использовании высококачественного кабеля этот показатель может быть увеличен до 150 м. Напряжение MikroTik GPeR на входе достигает 48 VDC.
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