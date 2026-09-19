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Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb

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Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 5
Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 5
  • Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
3 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Установка
внешняя, внутри помещения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
160

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb

PoE-повторитель MikroTik GPeR представляет собой компактное приспособление, которое позволяет увеличить расстояние Ethernet-кабеля вплоть до 210 м. Такое устройство актуально для использования в многоквартирных домах, обладающих множеством секций и этажей, в высотных зданиях, где могут иметь место проблемы использования чрезмерно длинных кабелей Ethernet. Повторитель сигнала поддерживает сквозную передачу электроэнергии по стандарту PoE. Скорость передачи по кабелю Ethernet соответствует 1000 Мбит/с. Между повторителями GPeR допустимая длина кабеля Ethernet категории 6 может составлять 210 м. А длина между источником питания (маршрутизатором) и повторителем GPeR достигает 100 м: при использовании высококачественного кабеля этот показатель может быть увеличен до 150 м. Напряжение MikroTik GPeR на входе достигает 48 VDC.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Установка
внешняя, внутри помещения
Страна производитель
Китай
Описание
PoE-повторитель MikroTik GPeR представляет собой компактное приспособление, которое позволяет увеличить расстояние Ethernet-кабеля вплоть до 210 м. Такое устройство актуально для использования в многоквартирных домах, обладающих множеством секций и этажей, в высотных зданиях, где могут иметь место проблемы использования чрезмерно длинных кабелей Ethernet. Повторитель сигнала поддерживает сквозную передачу электроэнергии по стандарту PoE. Скорость передачи по кабелю Ethernet соответствует 1000 Мбит/с. Между повторителями GPeR допустимая длина кабеля Ethernet категории 6 может составлять 210 м. А длина между источником питания (маршрутизатором) и повторителем GPeR достигает 100 м: при использовании высококачественного кабеля этот показатель может быть увеличен до 150 м. Напряжение MikroTik GPeR на входе достигает 48 VDC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb - стоимость товара 3010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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