Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G16-120 5ГГц секторная 16dBi N-type 120°

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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467477
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Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 с сектором покрытия 137° рассчитана на использование с уличным маршрутизатором Wi-Fi, реализующим технологию 2х2 MIMO PtMP. Монтируемая на столбе или мачте наружная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, решает задачу создания локальной сети с удобным доступом к Интернету через Wi-Fi. Она имеет двойную линейную поляризацию и поддерживает работу в диапазоне частот 4.9-5.9 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 для уличной точки доступа имеет коэффициент усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 16 dBi. Для подключения к маршрутизатору она оборудована парой разъемов типа RP-SMA x2. Чтобы настроить рабочую конфигурацию антенны, вы сможете использовать специальное ПО от Ubiquiti для роутерной операционной системы AirOS.
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 с сектором покрытия 137° рассчитана на использование с уличным маршрутизатором Wi-Fi, реализующим технологию 2х2 MIMO PtMP. Монтируемая на столбе или мачте наружная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, решает задачу создания локальной сети с удобным доступом к Интернету через Wi-Fi. Она имеет двойную линейную поляризацию и поддерживает работу в диапазоне частот 4.9-5.9 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 для уличной точки доступа имеет коэффициент усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 16 dBi. Для подключения к маршрутизатору она оборудована парой разъемов типа RP-SMA x2. Чтобы настроить рабочую конфигурацию антенны, вы сможете использовать специальное ПО от Ubiquiti для роутерной операционной системы AirOS.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G16-120 5ГГц секторная 16dBi N-type 120° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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