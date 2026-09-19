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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G16-120 5ГГц секторная 16dBi N-type 120° купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G16-120 5ГГц секторная 16dBi N-type 120°

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Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 1
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 2
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 3
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 4
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 5
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
16
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 1
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 2
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 3
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 4
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 5
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 5GHZ (AM-5G16-120) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467477
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Излучение
секторная
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
5.1-5.8 ГГц
Ширина, см
6.3
Усиление, дБ
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х12
Вес, кг.
2

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G16-120 5ГГц секторная 16dBi N-type 120°

Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 с сектором покрытия 137° рассчитана на использование с уличным маршрутизатором Wi-Fi, реализующим технологию 2х2 MIMO PtMP. Монтируемая на столбе или мачте наружная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, решает задачу создания локальной сети с удобным доступом к Интернету через Wi-Fi. Она имеет двойную линейную поляризацию и поддерживает работу в диапазоне частот 4.9-5.9 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 для уличной точки доступа имеет коэффициент усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 16 dBi. Для подключения к маршрутизатору она оборудована парой разъемов типа RP-SMA x2. Чтобы настроить рабочую конфигурацию антенны, вы сможете использовать специальное ПО от Ubiquiti для роутерной операционной системы AirOS.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G16-120 5ГГц секторная 16dBi N-type 120°




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Излучение
секторная
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
5.1-5.8 ГГц
Ширина, см
6.3
Усиление, дБ
16
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 с сектором покрытия 137° рассчитана на использование с уличным маршрутизатором Wi-Fi, реализующим технологию 2х2 MIMO PtMP. Монтируемая на столбе или мачте наружная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, решает задачу создания локальной сети с удобным доступом к Интернету через Wi-Fi. Она имеет двойную линейную поляризацию и поддерживает работу в диапазоне частот 4.9-5.9 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 для уличной точки доступа имеет коэффициент усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 16 dBi. Для подключения к маршрутизатору она оборудована парой разъемов типа RP-SMA x2. Чтобы настроить рабочую конфигурацию антенны, вы сможете использовать специальное ПО от Ubiquiti для роутерной операционной системы AirOS.
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G16-120 5ГГц секторная 16dBi N-type 120° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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