Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
50
Усиление, dbi
75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422101
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Комплект усиления 3G Триколор DS-2100-KIT
Усилитель сигнала сотовой связи Триколор DS-2100-kit представляет собой готовый комплект, состоящий из двух основных блоков, посредством которых улучшается качество стандарта 3G. Приемный модуль необходимо зафиксировать на улице или балконе, после чего с помощью кабеля передается сигнал на другой блок, способствующий устойчивой мобильной связи в офисе или домашних условиях. Соединительный провод длинный и тонкий, что обеспечивает удобство в процессе укладки. Установка не требует специальных навыков и умений, все рекомендации подробно указаны в руководстве пользователя. Устройство поддерживает стандарты связи HSPA+, GPRS, HSPA.
Усилитель сигнала сотовой связи Триколор DS-2100-kit представляет собой готовый комплект, состоящий из двух основных блоков, посредством которых улучшается качество стандарта 3G. Приемный модуль необходимо зафиксировать на улице или балконе, после чего с помощью кабеля передается сигнал на другой блок, способствующий устойчивой мобильной связи в офисе или домашних условиях. Соединительный провод длинный и тонкий, что обеспечивает удобство в процессе укладки. Установка не требует специальных навыков и умений, все рекомендации подробно указаны в руководстве пользователя. Устройство поддерживает стандарты связи HSPA+, GPRS, HSPA.
Комплект усиления 3G Триколор DS-2100-KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект усиления 3G Триколор DS-2100-KIT