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Характеристики
Тип товара
Усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
75
Усиление, dbi
70
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541020
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Описание товара Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT
Усилитель сигнала сотовой связи Триколор TR-900/2100-50-kit служит для усиления 2G- и 3G-сигнала в зонах нестабильного приема мобильной сети, позволяя ощутимо увеличить качество связи. Он обеспечивает усиление сигнала в частотных диапазонах 925-960 МГц и 1900-2200 МГц, что позволяет успешно применять его в мобильных сетях стандартов GSM-900, GSM-1900, а также HSDPA, HSPA+ и HSUPA. Приемная антенна этого устройства является направленной и предполагает ориентацию на ближайшую вышку сотовой связи. Коэффициент усиления сигнала у этой антенны оценивается на уровне 70 дБ. В усилителе мобильного сигнала Триколор TR-900/2100-50-kit предусмотрена уличная антенна в белом корпусе, которая соединяется с расположенными в помещении репитером и внутренней антенной. Устройство поддерживает работу параллельно с несколькими абонентскими устройствами – смартфонами, сотовыми телефонами, USB-модемами. Для его питания используется адаптер сети 220 В (входит в комплект).
Усилитель сигнала сотовой связи Триколор TR-900/2100-50-kit служит для усиления 2G- и 3G-сигнала в зонах нестабильного приема мобильной сети, позволяя ощутимо увеличить качество связи. Он обеспечивает усиление сигнала в частотных диапазонах 925-960 МГц и 1900-2200 МГц, что позволяет успешно применять его в мобильных сетях стандартов GSM-900, GSM-1900, а также HSDPA, HSPA+ и HSUPA. Приемная антенна этого устройства является направленной и предполагает ориентацию на ближайшую вышку сотовой связи. Коэффициент усиления сигнала у этой антенны оценивается на уровне 70 дБ. В усилителе мобильного сигнала Триколор TR-900/2100-50-kit предусмотрена уличная антенна в белом корпусе, которая соединяется с расположенными в помещении репитером и внутренней антенной. Устройство поддерживает работу параллельно с несколькими абонентскими устройствами – смартфонами, сотовыми телефонами, USB-модемами. Для его питания используется адаптер сети 220 В (входит в комплект).
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT