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Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT купить с доставкой в Москве
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Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT

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Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 1
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 2
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 3
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 4
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 5
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 6
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 7
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 8
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 9
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 10
Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
75
Усиление, dbi
70
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 1
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 2
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 3
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 4
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 5
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 6
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 7
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 8
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 9
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 10
  • Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541020
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Характеристики

Бренд
Триколор
Тип товара
Усилитель сигнала
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
75
Усиление, dbi
70
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, кг.
1.53

Описание товара Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT

Усилитель сигнала сотовой связи Триколор TR-900/2100-50-kit служит для усиления 2G- и 3G-сигнала в зонах нестабильного приема мобильной сети, позволяя ощутимо увеличить качество связи. Он обеспечивает усиление сигнала в частотных диапазонах 925-960 МГц и 1900-2200 МГц, что позволяет успешно применять его в мобильных сетях стандартов GSM-900, GSM-1900, а также HSDPA, HSPA+ и HSUPA. Приемная антенна этого устройства является направленной и предполагает ориентацию на ближайшую вышку сотовой связи. Коэффициент усиления сигнала у этой антенны оценивается на уровне 70 дБ. В усилителе мобильного сигнала Триколор TR-900/2100-50-kit предусмотрена уличная антенна в белом корпусе, которая соединяется с расположенными в помещении репитером и внутренней антенной. Устройство поддерживает работу параллельно с несколькими абонентскими устройствами – смартфонами, сотовыми телефонами, USB-модемами. Для его питания используется адаптер сети 220 В (входит в комплект).

Отзывы о товаре Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT




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Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Усилитель сигнала
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
75
Усиление, dbi
70
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Россия
Описание
Усилитель сигнала сотовой связи Триколор TR-900/2100-50-kit служит для усиления 2G- и 3G-сигнала в зонах нестабильного приема мобильной сети, позволяя ощутимо увеличить качество связи. Он обеспечивает усиление сигнала в частотных диапазонах 925-960 МГц и 1900-2200 МГц, что позволяет успешно применять его в мобильных сетях стандартов GSM-900, GSM-1900, а также HSDPA, HSPA+ и HSUPA. Приемная антенна этого устройства является направленной и предполагает ориентацию на ближайшую вышку сотовой связи. Коэффициент усиления сигнала у этой антенны оценивается на уровне 70 дБ. В усилителе мобильного сигнала Триколор TR-900/2100-50-kit предусмотрена уличная антенна в белом корпусе, которая соединяется с расположенными в помещении репитером и внутренней антенной. Устройство поддерживает работу параллельно с несколькими абонентскими устройствами – смартфонами, сотовыми телефонами, USB-модемами. Для его питания используется адаптер сети 220 В (входит в комплект).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00052372 TR-900/2100-50-KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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