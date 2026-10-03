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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90° купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90°

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Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 1
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 2
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 3
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 4
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 5
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 6
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 7
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 8
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 9
Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Усиление, дБ
17.1
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 1
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 2
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 3
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 4
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 5
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 6
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 7
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 8
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 9
  • Антенна Ubiquiti AirMax Sector (AM-5G17-90) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644517
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Антенна
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
4.90-5.90 ГГц
Ширина, см
6.3
Усиление, дБ
17.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
3.5

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90°

Секторная антенна airMax Sector 5G-17-90 позволяет создавать беспроводные соединения PtMP на частоте 5 ГГц, за счет чего может использоваться в городской черте. Модель имеет диаграмму направленности, равную 90 градусам, что позволяет захватывать только определенный участок территории.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90°




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Антенна
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
4.90-5.90 ГГц
Ширина, см
6.3
Усиление, дБ
17.1
Страна производитель
Китай
Описание
Секторная антенна airMax Sector 5G-17-90 позволяет создавать беспроводные соединения PtMP на частоте 5 ГГц, за счет чего может использоваться в городской черте. Модель имеет диаграмму направленности, равную 90 градусам, что позволяет захватывать только определенный участок территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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