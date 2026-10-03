Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90°
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Усиление, дБ
17.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644517
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
4.90-5.90 ГГц
Ширина, см
6.3
Усиление, дБ
17.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
3.5
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90°
Секторная антенна airMax Sector 5G-17-90 позволяет создавать беспроводные соединения PtMP на частоте 5 ГГц, за счет чего может использоваться в городской черте. Модель имеет диаграмму направленности, равную 90 градусам, что позволяет захватывать только определенный участок территории.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Антенна
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
4.90-5.90 ГГц
Ширина, см
6.3
Усиление, дБ
17.1
Страна производитель
Китай
Секторная антенна airMax Sector 5G-17-90 позволяет создавать беспроводные соединения PtMP на частоте 5 ГГц, за счет чего может использоваться в городской черте. Модель имеет диаграмму направленности, равную 90 градусам, что позволяет захватывать только определенный участок территории.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G17-90 5ГГц секторная 17dBi N-type 90°