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Сушилка для рук ENGY ENH-03 (1000Вт, белая) купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук ENGY ENH-03 (1000Вт, белая)

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Сушилка для рук ENGY ENH-03 (1000Вт, белая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493186
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х16
Вес, г.
875

Описание товара Сушилка для рук ENGY ENH-03 (1000Вт, белая)

Мощность 1000 Вт Скорость воздушного потока 15 м/с Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см Температура подачи воздуха 40 С Автоматическое включение Настенное крепление

Отзывы о товаре Сушилка для рук ENGY ENH-03 (1000Вт, белая)




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 1000 Вт Скорость воздушного потока 15 м/с Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см Температура подачи воздуха 40 С Автоматическое включение Настенное крепление
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук ENGY ENH-03 (1000Вт, белая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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