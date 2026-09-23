Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 596558
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 510 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х10
Вес, г.
850
Описание товара Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром
Сушилка для рук Puff-8814С используется в гостиницах, отелях, бассейнах, фитнес-клубах и спа-центрах. Прибор оснащен автоматическим включением и выключением и 1 режимом сушки по скорости и по температуре. Корпус выполнен из ABS-пластика. В комплект поставки входит крепежная планка.
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Сушилка для рук Puff-8814С используется в гостиницах, отелях, бассейнах, фитнес-клубах и спа-центрах. Прибор оснащен автоматическим включением и выключением и 1 режимом сушки по скорости и по температуре. Корпус выполнен из ABS-пластика. В комплект поставки входит крепежная планка.
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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