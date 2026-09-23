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Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром

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Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 1
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 2
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 3
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 4
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 5
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 6
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 7
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 8
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 9
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 1
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 2
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 3
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 4
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 5
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 6
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 7
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 8
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 9
  • Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596558
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х10
Вес, г.
850

Описание товара Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром

Сушилка для рук Puff-8814С используется в гостиницах, отелях, бассейнах, фитнес-клубах и спа-центрах. Прибор оснащен автоматическим включением и выключением и 1 режимом сушки по скорости и по температуре. Корпус выполнен из ABS-пластика. В комплект поставки входит крепежная планка.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для рук Puff-8814С используется в гостиницах, отелях, бассейнах, фитнес-клубах и спа-центрах. Прибор оснащен автоматическим включением и выключением и 1 режимом сушки по скорости и по температуре. Корпус выполнен из ABS-пластика. В комплект поставки входит крепежная планка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Puff 8814C 800Вт хром - по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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