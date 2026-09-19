Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724
Мышь беспроводная Oklick 525MW с черным пластиковым корпусом, на котором размещен логотип производителя, станет удачным вариантом для эксплуатации с вашим нетбуком, ультрабуком, ноутбуком. Для такого компактного манипулятора вам не составит труда найти место в сумке или рюкзаке для переноски портативного компьютера. Мышь оснащается тремя стандартными клавишами и оптическим светодиодным сенсором, работающим в разрешении 1000 dpi. Для подключения малогабаритной беспроводной мыши Oklick 525MW к ноутбуку или ПК применяется USB-ресивер, поддерживающий связь с манипулятором на удалении до 10 метров. Для питания мышки используется одна батарейка АА (такой элемент питания представлен в комплекте). Полностью симметричный дизайн корпуса позволяет с удобством удерживать и перемещать мышь как правой, так и левой рукой.
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