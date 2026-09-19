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Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724

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Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 1
Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 2
Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 3
Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 4
Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 5
Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 6
Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 1
  • Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 2
  • Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 3
  • Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 4
  • Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 5
  • Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 6
  • Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493025
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
58

Описание товара Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724

Мышь беспроводная Oklick 525MW с черным пластиковым корпусом, на котором размещен логотип производителя, станет удачным вариантом для эксплуатации с вашим нетбуком, ультрабуком, ноутбуком. Для такого компактного манипулятора вам не составит труда найти место в сумке или рюкзаке для переноски портативного компьютера. Мышь оснащается тремя стандартными клавишами и оптическим светодиодным сенсором, работающим в разрешении 1000 dpi. Для подключения малогабаритной беспроводной мыши Oklick 525MW к ноутбуку или ПК применяется USB-ресивер, поддерживающий связь с манипулятором на удалении до 10 метров. Для питания мышки используется одна батарейка АА (такой элемент питания представлен в комплекте). Полностью симметричный дизайн корпуса позволяет с удобством удерживать и перемещать мышь как правой, так и левой рукой.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь беспроводная Oklick 525MW с черным пластиковым корпусом, на котором размещен логотип производителя, станет удачным вариантом для эксплуатации с вашим нетбуком, ультрабуком, ноутбуком. Для такого компактного манипулятора вам не составит труда найти место в сумке или рюкзаке для переноски портативного компьютера. Мышь оснащается тремя стандартными клавишами и оптическим светодиодным сенсором, работающим в разрешении 1000 dpi. Для подключения малогабаритной беспроводной мыши Oklick 525MW к ноутбуку или ПК применяется USB-ресивер, поддерживающий связь с манипулятором на удалении до 10 метров. Для питания мышки используется одна батарейка АА (такой элемент питания представлен в комплекте). Полностью симметричный дизайн корпуса позволяет с удобством удерживать и перемещать мышь как правой, так и левой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 525MW Light Blue 1090724 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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