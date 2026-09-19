Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491023
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
95
Описание товара Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM
Материнская плата ASUS Pro B550M-C/CSM – популярная модель от всемирно известного производителя основных компонентов компьютера. Чипсет модели (AMD B550) идеально совместим с процессорами AMD AM4. Плата соответствует форм-фактору Micro-ATX, обладая совместимостью с подавляющим большинством распространенных в настоящее время корпусов. Модель позиционируется в качестве основы для компьютера универсального назначения, который будет полезен как в офисе, так и дома. Любителей игр порадует возможность монтажа видеокарты: для этого используется слот PCI-E x16. Плата поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 11 400 руб. 17 030 руб.2850 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610T D4-CSM
-
В наличииЦена 11 560 руб.2890 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
-
В наличииЦена 11 810 руб. 18 370 руб.2953 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 12 170 руб.3043 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 320 руб.3080 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
Материнская плата ASUS Pro B550M-C/CSM – популярная модель от всемирно известного производителя основных компонентов компьютера. Чипсет модели (AMD B550) идеально совместим с процессорами AMD AM4. Плата соответствует форм-фактору Micro-ATX, обладая совместимостью с подавляющим большинством распространенных в настоящее время корпусов. Модель позиционируется в качестве основы для компьютера универсального назначения, который будет полезен как в офисе, так и дома. Любителей игр порадует возможность монтажа видеокарты: для этого используется слот PCI-E x16. Плата поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus Pro B550M-C/CSM