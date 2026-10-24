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Робот-пылесос Vitek VT-1807 купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Vitek VT-1807

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Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 1
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 2
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 3
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 4
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 5
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 6
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 7
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 8
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 9
Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 1
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 2
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 3
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 4
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 5
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 6
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 7
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 8
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 9
  • Робот-пылесос Vitek VT-1807 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 240 руб. 
Начислим 324 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Vitek VT-1807
20 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Роботы-пылесосы
Размеры в упаковке, см
49х47х17
Вес, кг.
5.2

Описание товара Робот-пылесос Vitek VT-1807

Сделать ваш дом по-настоящему чистым поможет компактный робот-пылесос VITEK VT-1807, выполненный в стильном лаконичном дизайне. Прибор способен производить не только сухую уборку пола и коврового покрытия высотой до 1, 4 см, но и качественную влажную уборку.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Vitek VT-1807




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Роботы-пылесосы
Описание
Сделать ваш дом по-настоящему чистым поможет компактный робот-пылесос VITEK VT-1807, выполненный в стильном лаконичном дизайне. Прибор способен производить не только сухую уборку пола и коврового покрытия высотой до 1, 4 см, но и качественную влажную уборку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Робот-пылесос Vitek VT-1807 - по цене 20240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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