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Тонер для картриджей CF256X/W1335X (фл. 300г) Black&White Standart фас.Россия купить с доставкой в Москве
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Тонер для картриджей CF256X/W1335X (фл. 300г) Black&White Standart фас.Россия

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Тонер для картриджей CF256X/W1335X (фл. 300г) Black&amp;White Standart фас.Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479501
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Характеристики

Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Тонер для картриджей CF256X/W1335X (фл. 300г) Black&White Standart фас.Россия

Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.

Отзывы о товаре Тонер для картриджей CF256X/W1335X (фл. 300г) Black&White Standart фас.Россия




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Характеристики
Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Страна производитель
Китай
Описание
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер для картриджей CF256X/W1335X (фл. 300г) Black&White Standart фас.Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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