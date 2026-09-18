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Картридж Kyocera TK-8525C купить с доставкой в Москве
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Картридж Kyocera TK-8525C

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Картридж Kyocera TK-8525C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
4053ci 4053, TASKalfa 4052ci 4052
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196490
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
4053ci 4053, TASKalfa 4052ci 4052
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х7х6
Вес, г.
760

Описание товара Картридж Kyocera TK-8525C

Картридж Kyocera TK-8525C

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-8525C




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
4053ci 4053, TASKalfa 4052ci 4052
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Kyocera TK-8525C
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Kyocera TK-8525C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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