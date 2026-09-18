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Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный

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Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный - фото 1
Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw, MF443dw
Цвет
черный
  • Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный - фото 1
  • Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319510
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw, MF443dw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х10
Вес, кг.
1.42

Описание товара Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный

Черный картридж повышенной емкости, совместим с принтерами i-SENSYS LBP228x, i-SENSYS LBP226dw, i-SENSYS LBP223dw, i-SENSYS MF449x, i-SENSYS MF446x, i-SENSYS MF445dw, i-SENSYS MF443dw. Примерный ресурс - 10 000 страниц

Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw, MF443dw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Черный картридж повышенной емкости, совместим с принтерами i-SENSYS LBP228x, i-SENSYS LBP226dw, i-SENSYS LBP223dw, i-SENSYS MF449x, i-SENSYS MF446x, i-SENSYS MF445dw, i-SENSYS MF443dw. Примерный ресурс - 10 000 страниц
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Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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