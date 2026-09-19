Top.Mail.Ru
Фотобарабан Brother DR213CL купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фотобарабан Brother DR213CL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фотобарабан Brother DR213CL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388809
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
39х34х21
Вес, кг.
1.8

Описание товара Фотобарабан Brother DR213CL

Блок фотобарабана Brother DR213CL обеспечит продолжительную и высококачественную печать на офисных или домашних многофункциональных устройствах. Ресурса достаточно на 18 000 страниц, в комплекте поставляется 4 сменных элемента для фотобарабана Brother DR213CL. С этим изделием можно не переживать, что принтер перестанет печатать. Своевременная замена блока фотобарабана позволит существенно продлить срок службы принтеров с разными типами печати. Блок фотобарабана Brother DR213CL совместим с такими многофункциональными устройствами: Brother MFC-L3770CDW, Brother HL-L3230CDW, Brother DCP-L3550CDW.

Отзывы о товаре Фотобарабан Brother DR213CL




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Блок фотобарабана Brother DR213CL обеспечит продолжительную и высококачественную печать на офисных или домашних многофункциональных устройствах. Ресурса достаточно на 18 000 страниц, в комплекте поставляется 4 сменных элемента для фотобарабана Brother DR213CL. С этим изделием можно не переживать, что принтер перестанет печатать. Своевременная замена блока фотобарабана позволит существенно продлить срок службы принтеров с разными типами печати. Блок фотобарабана Brother DR213CL совместим с такими многофункциональными устройствами: Brother MFC-L3770CDW, Brother HL-L3230CDW, Brother DCP-L3550CDW.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Brother DR213CL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...