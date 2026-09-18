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Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i

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Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
70000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232830
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
70000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х22х15
Вес, кг.
3.22

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i

Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
70000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-6705 70 000 стр. для KM-6500i/8000i - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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