Top.Mail.Ru
Картридж лазерный HP 659A W2010A черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный HP 659A W2010A черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный HP 659A W2010A черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M776, M856
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 310 руб. 
Начислим 645 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 319528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж лазерный HP 659A W2010A черный
40 310 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M776, M856
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х19х16
Вес, кг.
2

Описание товара Картридж лазерный HP 659A W2010A черный

Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 659A W2010A черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M776, M856
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный HP 659A W2010A черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 40310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...