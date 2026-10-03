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Тонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381)

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Тонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер-картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
700, C75
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
21000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
19 270 руб.  28 160 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 335083
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381)
19 270 руб. -32%
28 160 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер-картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
700, C75
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
21000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х11х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Тонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381)

Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.

Отзывы о товаре Тонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381)




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер-картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
700, C75
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
21000
Страна производитель
Китай
Описание
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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