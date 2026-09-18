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Картридж лазерный Xerox 106R02235 желтый (6000стр.) для Xerox Ph 6600/WC 6605 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Xerox 106R02235 желтый (6000стр.) для Xerox Ph 6600/WC 6605

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Картридж лазерный Xerox 106R02235 желтый (6000стр.) для Xerox Ph 6600/WC 6605
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Phaser 6600, WorkCentre 6605
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258941
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Phaser 6600, WorkCentre 6605
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Картридж лазерный Xerox 106R02235 желтый (6000стр.) для Xerox Ph 6600/WC 6605

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 6000 страниц

Отзывы о товаре Картридж лазерный Xerox 106R02235 желтый (6000стр.) для Xerox Ph 6600/WC 6605




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Phaser 6600, WorkCentre 6605
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 6000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Xerox 106R02235 желтый (6000стр.) для Xerox Ph 6600/WC 6605 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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