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Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

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Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 140 руб. 
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645937
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
16 140 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - данный товар вы можете купить по цене 16140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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