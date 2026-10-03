Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 140 руб.
В наличии
Код товара: 645937
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 140 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
350
Описание товара Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 640 руб.3910 руб. в СплитКартридж Xerox 106R01374 для Xerox Ph 3250, черный
-
В наличииЦена 16 140 руб.4035 руб. в СплитКартридж лазерный Canon 069HY 5095C002/004 желтый (5500стр.) для...
-
В наличииЦена 16 140 руб.4035 руб. в СплитКартридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) ...
-
В наличииЦена 16 480 руб.4120 руб. в СплитКартридж лазерный HP 658A W2000A черный (7000стр.) для HP CLJ En...
-
В наличииЦена 16 880 руб.4220 руб. в СплитКартридж Xerox 106R03765 для Xerox VersaLink C7000, черный
-
В наличииЦена 17 130 руб.4283 руб. в СплитТонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775
-
В наличииЦена 17 160 руб.4290 руб. в СплитКартридж HP C9731A для HP 5500/5550dn/5550dtn/5550hdn/5550n, гол...
-
В наличииЦена 18 100 руб.4525 руб. в СплитТонер-картридж Kyocera TK-3200 (1T02X90NL0)
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитБарабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307)
-
В наличииЦена 18 390 руб.4598 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5280K
-
В наличииЦена 18 580 руб.4645 руб. в СплитКартридж HP CE252A для HP CM3530/CP3525, желтый
-
В наличииЦена 18 960 руб.4740 руб. в СплитКартридж лазерный HP 212A W2120A черный
Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - данный товар вы можете купить по цене 16140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 069HC 5097C002/004 голубой (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw