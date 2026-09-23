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Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый купить с доставкой в Москве
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Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый

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Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый - фото 1
Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
розовый
  • Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый - фото 1
  • Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
310 руб.  440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 479066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый
310 руб. -30%
440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
50

Описание товара Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый

Защищает смартфон от пыли, грязи и механических повреждений. Плотно прилегает к модели, имеет все необходимые технологические вырезы и отверстия.

Отзывы о товаре Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает смартфон от пыли, грязи и механических повреждений. Плотно прилегает к модели, имеет все необходимые технологические вырезы и отверстия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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