Лопата штыковая СибрТех 61614
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Характеристики
Описание товара Лопата штыковая СибрТех 61614
Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61614 размером 185 х 275 х 810 мм пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ. С ее помощью можно перекопать и взрыхлить землю, выкопать яму, произвести погрузку сыпучих материалов. Загнутая верхняя кромка рабочей части способствует легкому проникновению в грунт, поэтому лопатой удобно работать.
Преимущества
- Полотно изготовлено из очень упругой борсодержащей стали RUUKKI, поэтому даже при сгибании оно возвращает первоначальную форму.
- Клиновидная форма рабочей части придает лопате прочность на изгиб.
- Благодаря закалке полотно обладает высокой твердостью, а следовательно и ресурсом.
- Цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность и надежность лопаты.
- Черенок и полотно покрыты порошковой эмалью, таким образом достигается высокая коррозийная стойкость лопаты.
- Пластиковая рукоятка повышает удобство работы, особенно при погрузке материалов.
- Надежность фиксации черенка обеспечивается за счет двойного крепления — сварное соединение усилено заклепками.
- Небольшая длина лопаты 810 мм позволяет работать в ограниченном пространстве, например, в теплице и транспортировать лопату в багажнике автомобиля.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61614 размером 185 х 275 х 810 мм пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ. С ее помощью можно перекопать и взрыхлить землю, выкопать яму, произвести погрузку сыпучих материалов. Загнутая верхняя кромка рабочей части способствует легкому проникновению в грунт, поэтому лопатой удобно работать.
Преимущества
- Полотно изготовлено из очень упругой борсодержащей стали RUUKKI, поэтому даже при сгибании оно возвращает первоначальную форму.
- Клиновидная форма рабочей части придает лопате прочность на изгиб.
- Благодаря закалке полотно обладает высокой твердостью, а следовательно и ресурсом.
- Цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность и надежность лопаты.
- Черенок и полотно покрыты порошковой эмалью, таким образом достигается высокая коррозийная стойкость лопаты.
- Пластиковая рукоятка повышает удобство работы, особенно при погрузке материалов.
- Надежность фиксации черенка обеспечивается за счет двойного крепления — сварное соединение усилено заклепками.
- Небольшая длина лопаты 810 мм позволяет работать в ограниченном пространстве, например, в теплице и транспортировать лопату в багажнике автомобиля.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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