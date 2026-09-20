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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
1 320 руб.
1 409
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575459
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Описание товара Лопата снеговая ЗУБР АЛЯСКА 500мм пластиковая с алюминиевой планкой, деревянный черенок, V-ручка
Снеговая лопата ЗУБР используется для очистки территорий от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Прочный черенок из твёрдой древесины высокого качества и пластиковая D-образная рукоятка обеспечивают удобную работу и многолетнее использование. Морозоустойчивый ударопрочный пластик обеспечивает долгий срок службы изделия. Алюминиевая окантовка рабочей кромки имеет лёгкий вес, не ржавеет и защищает пластик от повреждений. Деревянный черенок высшего сорта имеет эргономичную пластиковую рукоятку, снижающую утомляемость во время работы.
Снеговая лопата ЗУБР используется для очистки территорий от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Прочный черенок из твёрдой древесины высокого качества и пластиковая D-образная рукоятка обеспечивают удобную работу и многолетнее использование. Морозоустойчивый ударопрочный пластик обеспечивает долгий срок службы изделия. Алюминиевая окантовка рабочей кромки имеет лёгкий вес, не ржавеет и защищает пластик от повреждений. Деревянный черенок высшего сорта имеет эргономичную пластиковую рукоятку, снижающую утомляемость во время работы.
Лопата снеговая ЗУБР АЛЯСКА 500мм пластиковая с алюминиевой планкой, деревянный черенок, V-ручка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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